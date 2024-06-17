"росія намагається розширити географію боїв, з F-16 час гратиме на користь України" - Сирський [ Редагувати ]
В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України. Ворог докладає зусиль, щоб розширити географію бойових дій.
Про це повідомляється в Telegram-канал командувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.
Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись.
За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:
- виснаження Сил оборони;
- зриву підготовки резервів;
- недопущення переходу Сил оборони до активних наступальних дій.
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