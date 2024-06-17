В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України. Ворог докладає зусиль, щоб розширити географію бойових дій.

Про це повідомляється в Telegram-канал командувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись.

За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:

виснаження Сил оборони;

зриву підготовки резервів;

недопущення переходу Сил оборони до активних наступальних дій.

Раніше Сирський розповів про бої в гарячих точках фронту.