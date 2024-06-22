У Донецьку прогриміли вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 22 червня, у Донецьку лунають вибухи. Про це повідомляється в Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна, соцмережі.
"У Донецьку знову галасливо! Не залишайте укриттів, обстріли можуть повторитися!" - написав Кулемзін.
У місцевих Telegram-каналах публікують кадри з Донецька, на яких справді чути звуки вибухів.
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