У суботу, 22 червня, у Донецьку лунають вибухи. Про це повідомляється в Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна, соцмережі.

"У Донецьку знову галасливо! Не залишайте укриттів, обстріли можуть повторитися!" - написав Кулемзін.

У місцевих Telegram-каналах публікують кадри з Донецька, на яких справді чути звуки вибухів.

Раніше у Полтавській області пролунав вибух.