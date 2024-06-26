Російські військові 26 червня атакували з безпілотника двох дітей і дорослих у Херсоні.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок атаки 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг і рук. Її 15-річна сестра зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, а також контузії.

Постраждалих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання медичної допомоги.

Крім того, троє дорослих, які були разом з дітьми, самостійно звернулися до лікарні за допомогою.

Нагадаємо, що раніше війська рф обстріляли Херсон, поціливши по території гуманітарного штабу, внаслідок чого п'ятеро чоловіків звернулися за медичною допомогою.