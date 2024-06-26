Україна зіграла внічию з Бельгією та вилетіла з Євро-2024 [ Редагувати ]
Збірна України зіграла внічию з національною командою Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу, завершивши матч із рахунком 0:0.
Перший тайм українці провели майже ідеально в захисті. Анатолій Трубін рідко вступав у гру, а коли торкався м'яча, діяв безпомилково. Гра в атаці також була гідною. Підопічні Сергія Реброва непогано виходили в контратаки та створювали моменти біля воріт Бельгії. Однак іноді бракувало точності, а іноді приймалися не найкращі рішення.
Після такої вдалої першої половини були приємні очікування від другої. Проте друга 45-хвилинка проходила під диктовку бельгійців. Один із їхніх моментів призвів до травми Віталія Миколенка, якого одразу замінили на Олександра Зінченка.
На 83-й хвилині Руслан Малиновський ледь не забив прямим ударом з кутового, але воротар Бельгії вибив м'яч з лінії воріт. Під кінець матчу українці почали частіше виходити на ударні позиції, проте забити не вдалося.
Цей результат означає, що збірна України покидає чемпіонат Європи, посівши останнє місце у групі E, попри набрані 4 очки.
по темі
Бельгія програла Словаччині на Євро-2024 з рахунком 0:1
Збірна України зазнала поразки у першому матчі проти Румунії на Євро-2024, програвши з рахунком 3:0
В центрі Мюнхена встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний"
Збірна Німеччини перемогла Шотландію у першому матчі Євро-2024 з рахунком 5:1
Олімпійська збірна України здобула впевнену перемогу над Панамою в третьому турі міжнародного товариського турніру імені Моріса Ревелло