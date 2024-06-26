Збірна України зіграла внічию з національною командою Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу, завершивши матч із рахунком 0:0.

Перший тайм українці провели майже ідеально в захисті. Анатолій Трубін рідко вступав у гру, а коли торкався м'яча, діяв безпомилково. Гра в атаці також була гідною. Підопічні Сергія Реброва непогано виходили в контратаки та створювали моменти біля воріт Бельгії. Однак іноді бракувало точності, а іноді приймалися не найкращі рішення.

Після такої вдалої першої половини були приємні очікування від другої. Проте друга 45-хвилинка проходила під диктовку бельгійців. Один із їхніх моментів призвів до травми Віталія Миколенка, якого одразу замінили на Олександра Зінченка.

На 83-й хвилині Руслан Малиновський ледь не забив прямим ударом з кутового, але воротар Бельгії вибив м'яч з лінії воріт. Під кінець матчу українці почали частіше виходити на ударні позиції, проте забити не вдалося.

Цей результат означає, що збірна України покидає чемпіонат Європи, посівши останнє місце у групі E, попри набрані 4 очки.