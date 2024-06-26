Англія, Данія, Австрія та Франція напряму вийшли у play-off Євро-2024 [ Редагувати ]
Збірні Англії та Данії напряму вийшли у стадію play-off чемпіонату Європи з футболу за підсумками третього туру в групі C. Команди Словенії та Сербії посіли третє та четверте місце у групі.
Англійці вийшли з першого місця, набравши 5 очок за три зустрічі. Останній матч вони проводили напередодні з командою Словенії на стадіоні "Рейн-Енергі-Штадіон" у Кельні. Гра закінчилася внічию 0:0. Словенія за підсумками трьох матчів набрала 3 очки.
Данці вийшли з другого місця в групі, набравши, як і словенці, 3 очки, але стали кращими за рейтингом. Останній матч у групі данці грали з сербами на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Гра закінчилася нульовою нічиєю. Збірна Сербії посіла четверте місце у групі з 2 очками.
Збірні Австрії та Франції посіли перше та друге місця за підсумками третього, підсумкового туру групи D та безпосередньо вийшли у стадію play-off. Третє місце посіла команда Нідерландів, останнє, четверте - збірна Польщі.
Матч збірних Австрії та Нідерландів проходив на стадіоні "Олімпіаштадіон" у Берліні. Гра закінчилася з рахунком 3:2 на користь Австрії.
Голи в австрійців забили: Доніел Мален (6, автогол), Романо Шмід (59), Марсель Забітцер (80). У голландців - Коді Гакло (47), Мемфіс Депай (75).
За підсумками зустрічі Австрія набрала 6 очок у трьох іграх і посіла перше місце у групі, голландці - 4 очки при трьох іграх та третє місце у групі.
Гра збірних Франції та Польщі проходила на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Зустріч закінчилася внічию – 1:1. Гол у французів із пенальті на 56-й хвилині забив Кіліан Мбаппе, у поляків - також з пенальті на 79-й хвилині Роберт Левандовський.
У підсумку Франція посіла друге місце у групі - 5 очок при трьох зустрічах, Польща - четверте з 1 очком при трьох зустрічах.
Згідно з регламентом чемпіонату, у стадію play-off виходять перші дві збірні з кожної групи та чотири найкращі команди, серед тих, хто посів треті місця у всіх шести групах.
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