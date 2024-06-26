У Херсоні внаслідок повторного обстрілу рф постраждали двоє рятувальників [ Редагувати ]
Унаслідок чергової російської атаки на Херсон поранення отримали двоє рятувальників, їх госпіталізували.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Через обстріл у одному з мікрорайонів міста виникла пожежа в гаражному кооперативі. Пожежний підрозділ, який прибув на гасіння, потрапив під повторний удар окупантів.
Осколкових поранень зазнали двоє рятувальників, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також був пошкоджений пожежний автомобіль.
Нагадаємо, раніше війська рф обстріляли Херсон, влучивши по території гуманітарного штабу. За медичною допомогою звернулися п'ятеро чоловіків. Згодом окупанти атакували з безпілотника двох дітей та трьох дорослих.
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