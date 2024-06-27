Територію Миколаївщини очищувати від небезпечних боєприпасів допомагають вівчарки. На полях області їм уже вдалося виявити понад 80 боєприпасів. Як працюють кінологи-сапери та собаки-міношукачі, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.

На території Миколаївщини у Снігурівській громаді працюють дві мінно-пошукові вівчарки. Один пес із кличкою Ахілл.

Він грайливий, він цікавиться цим мікрофоном, він нагадує м'яч.

Сапер-кінолог Роман Перепльотчиков із бельгійською вівчаркою Ахіллом працює вже півтора року.

Роман Перепльотчиков, сапер-кінолог:

Ми досить довго звикали до команд нових і до нової методи пошуку, тому що для нас це було новим направленням, саме пошуку мін по полях. Ми знаходимо інженерні боєприпаси, протитанкові міні, протипіхотні, дуже велику кількість. Вони не тільки тут, але й в інших областях.

Уже два тижні шукає боєприпаси на Миколаївщині й Арні.

Роман Хоменко, сапер-кінолог:

Вони як і слідові собаки, тільки саперні собаки, були навчені на запахи ВНП. За допомогою нюху вони нам допомагають знаходити їх. На цьому полі за допомогою Арні було знайдено ВОГ 25, ВОГ 17, артснаряди 30 калібру, і за всю нашу роботу вже була ТМ-62 - протитанкова міна.

Роман Хоменко зустрівся з Арні пів року тому. Спершу звикали один до одного.

Роман Хоменко, сапер-кінолог:

Коли до мене попала ця собака два тижні, можливо більше, кожного дня по дві, по три години прогулянки були - це, щоб звикнути один до одного. Містком, смаколиками знаходили спільну мову.

Ахіл та Арні прибули в Україну з Боснійського кінологічного центру вже натренерованими на пошук вибухівки. Саперам довелося вивчати головні команди норвезькою.

Роман Хоменко, сапер-кінолог:

Спілкуємось з ним їхньою мовою. У нас є команди на пошук, лежати, сидіти, до мене, і звичайно тільки їхньою мовою.

Перш ніж випустити собак на пошук вибухівки, територію перевіряють сапери, чи немає розтяжок. Працюють у різних областях.

Олег Божко, начальник відділення мінно-пошукових робіт:

Одні працюють зараз на Сумщині, мій розрахунок працює на Миколаївщині. Забрудненість тут дуже велика і роботи дуже багато. Тут мінне поле, тут дуже багато протитанкових мін, артилерійських снарядів дуже багато, пострілів дуже багато.

Удень мінно-пошукові роботи з собаками можуть тривати 3-4 години. На одній локації відділення працює понад місяць, очищуючи українські землі.