До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками

До колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка 27 червня прийшли з обшуками через справу про зливи з НАБУ. Про це повідомляють українські ЗМІ.

При цьому сам Тимошенко сидить у своєму автомобілі, довкола якого працюють співробітники НАБУ.

Пізніше Тимошенко підтвердив, що у нього проводили обшуки.

"Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - написав колишній VIP-чиновник.

Правоохоронці проведення слідчих дій не коментували.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який курирував "Велике будівництво", написав заяву про звільнення 23 січня 2023 року.