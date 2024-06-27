До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками [ Редагувати ]
До колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка 27 червня прийшли з обшуками через справу про зливи з НАБУ. Про це повідомляють українські ЗМІ.
При цьому сам Тимошенко сидить у своєму автомобілі, довкола якого працюють співробітники НАБУ.
Пізніше Тимошенко підтвердив, що у нього проводили обшуки.
"Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - написав колишній VIP-чиновник.
Правоохоронці проведення слідчих дій не коментували.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який курирував "Велике будівництво", написав заяву про звільнення 23 січня 2023 року.
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