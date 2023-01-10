Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів про відновлення інфраструктури звільнених від окупантів територій.

"Триває 321-ий день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку рф. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Від початку року безперервно тривають обстріли наших міст та селищ російськими терористами. Через обстріли за минулу добу четверо цивільних загинуло, ще 30 поранено", - резюмував Тимошенко.

Він додав: "Знову під прицілом мирні мешканці Дніпропетровщини. Зазнали обстрілів село Добра Надія та Марганець. Запорізька область – 98 обстрілів, з них 59 по об’єктах саме цивільної інфраструктури. Миколаївщина. Там терористи обстріляли Очаківську громаду, внаслідок потужної вибухової хвилі пошкодження отримали більше 200 будівель. Це лікарня, школи, багатоповерхівки та приватна забудова. Сьогодні доставлено будівельні матеріали для відновлення пошкоджених осель".

Кирило Тимошенко зазначив, що в Сумській області зафіксовано 28 обстрілів з РСЗВ, а на Харківщині тривають обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

"Вчора рф завдали ракетний удар по місцевому ринку в смт Шевченкове Куп’янського району. Загинуло двоє людей. Ще 6 осіб отримали поранення. Серед них – дитина. Під постійними обстрілами Донецька область. Ракети С-300, ствольна артилерія, міномети. Потерпають мирні жителі Краматорська та Костянтинівки. Херсонська область – 46 обстрілів. Росіяни били з мінометів та танків, реактивними системами залпового вогню. Є влучання безпосередньо в місті Херсон. Потерпають житлові квартали, багатоповерхівки та приватні будинки. Пошкоджено електропідстанцію. Двоє людей загинуло", - додав заступник керівника Офісу президента.

Він зазначив, що в Україні продовжують розгортати додаткові Пункти Незламності. Станом на зараз Обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували понад 5 800 Пунктів. Відповідальний бізнес надав понад 5 600 пропозицій, щодо облаштування власними силами Пунктів Незламності.

"Херсон. Сюди вже доставили перше мобільне бетонне укриття, яке встановили в центрі міста. Найближчим часом місто ще отримає кілька мобільних укриттів. Продовжуються евакуаційні заходи. За останні 4 доби евакуювали 327 бажаючих, з них 42-і дитини та 9 маломобільних громадян. Доставлено тисячі буханок хліба, продуктові та гігієнічні набори, дрова, питну воду та багато іншого. Долучаються міжнародні організації, приватні особи, обласні військові адміністрації, а також уряди інших країн. До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено 84% споживачів", - заявив він.

Він додав, що водопостачання відновлено майже у всьому місті. В області ситуація складніша. Станом на зараз лише 25% населених пунктів із водою. В місті та області вже діє 26 публічних точок доступу до wi-fi.

Щодо Миколаївщини, вона продовжує повертатися до мирного життя. Майже 11-тьом тисячам абонентів відновлено електропостачання. Мобільні пункти "Укрпошти" виплачують пенсії мешканцям деокупованих територій. Загальна сума виплат сягає майже 22 млн. 600 тис. грн. Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках мостів та шляхопроводів.

​​"Складною залишається ситуація з енергозабезпеченням. Сьогодні споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії. Тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення", - зазначив Тимошенко.