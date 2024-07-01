У Києві до кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня через спеку концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень. Забруднене повітря може негативно впливати на самопочуття жителів столиці.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

В "Укргідрометцентрі" зазначили, що спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Киянам рекомендують вживати багато води, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, а також перебувати в паркових зонах - якомога далі від автомобільних доріг та залізниць.

Раніше ми писали про те, що The Economist включив Київ в топ-10 найгірших міст для життя.