У Києві попереджають про забруднення повітря [ Редагувати ]
У Києві до кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня через спеку концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень. Забруднене повітря може негативно впливати на самопочуття жителів столиці.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.
В "Укргідрометцентрі" зазначили, що спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.
Киянам рекомендують вживати багато води, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, а також перебувати в паркових зонах - якомога далі від автомобільних доріг та залізниць.
Раніше ми писали про те, що The Economist включив Київ в топ-10 найгірших міст для життя.
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