The Economist включив Київ в топ-10 найгірших міст для життя [ Редагувати ]
Київ другий рік поспіль увійшов до десятки найгірших для життя міст за версією журналу The Economist.
У рейтингу брали участь 173 найбільші міста світу. Фахівці оцінювали мегаполіси за кількома показниками: інфраструктура, освіта, екологічна ситуація, охорона здоров'я, культура і навколишнє середовище, стабільність.
Третій рік поспіль титул найзручнішого міста отримав Відень. До п’ятірки лідерів також увійшли три європейські міста: Копенгаген, Цюрих і Женева, а також канадські Калгарі та Ванкувер, і австралійські Мельбурн і Сідней, Осака та Окленд.
Найнижчий у рейтингу – Дамаск. Також другий рік поспіль у десятці найгірших міст опинився Київ, який опустився у рейтингу, як і Тель-Авів.
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