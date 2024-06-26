Київ другий рік поспіль увійшов до десятки найгірших для життя міст за версією журналу The Economist.

У рейтингу брали участь 173 найбільші міста світу. Фахівці оцінювали мегаполіси за кількома показниками: інфраструктура, освіта, екологічна ситуація, охорона здоров'я, культура і навколишнє середовище, стабільність.

Третій рік поспіль титул найзручнішого міста отримав Відень. До п’ятірки лідерів також увійшли три європейські міста: Копенгаген, Цюрих і Женева, а також канадські Калгарі та Ванкувер, і австралійські Мельбурн і Сідней, Осака та Окленд.

Найнижчий у рейтингу – Дамаск. Також другий рік поспіль у десятці найгірших міст опинився Київ, який опустився у рейтингу, як і Тель-Авів.

Нагадаємо, у Києві із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Протягом канікул діятиме знижка 75%.