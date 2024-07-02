У Франції перед другим туром позачергових виборів до Національних зборів (нижня палати парламенту) знялися 187 кандидатів, підрахувала газета Le Monde. Серед них - 123 кандидати від лівих партій та 64 від блоку президента Франції Емманюеля Макрона. Таким чином парламентарі хочуть завадити правій партії "Національне об'єднання" здобути більшість.

За підсумками першого туру, що відбувся 30 червня, партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" під керівництвом Жордана Барделля набрала 33,2% голосів. Лівий блок "Новий народний фронт" набрав 28,1% голосів, урядовий блок "Разом" - 21%, праві "Республіканці" отримали 10%.

У більшості одномандатних округів до другого туру вийшли претенденти від трьох основних блоків. Емманюель Макрон та представники лівих після перших результатів закликали відмовлятися від участі у другому турі тим, хто посів третє місце, щоб усі голоси перейшли до головних суперників "Національного об'єднання". Кандидати можуть відмовитися до 18:00 (19:00 за київським часом) 2 липня.

На тлі перемоги "Національного об'єднання" у першому турі у Парижі та інших французьких містах відбулися акції протесту. У ніч проти 1 липня в країні пройшли заворушення за участю кількох тисяч громадян, які виходили з плакатами "Проти вкрай правих".