Хаос, нестабільність, протистояння влади. Такий невтішний прогноз дають Франції політологи за підсумками першого туру парламентських виборів. Перемогу здобули ультраправі - борці з мігрантами, євроскептики й колишні друзі путіна. Якщо їм таки вдасться отримати більшість у національних зборах, то вперше з 1990 року президент Франції та уряд представлятимуть різні партії.

Що змусило французів так проголосувати? Чи є бодай найменший шанс не пустити ультраправих до керма держави? Та як це позначиться на підтримці України? Розкажуть мої колеги.

Протести й розчарування - французи обурені результатом першого туру парламентських виборів. В Парижі сотні розлючених прибічників лівих сил вийшли на мітинг проти перемоги ультраправих.

Палити смітники та провокувати поліцію їх підбурили приголомшливі 33 відсотки, які здобула партія Марін ле Пен "Національне об'єднання".

Хоча і в Альянсу лівих сил "Нового Народного фронту" результат теж непоганий - друге місце і 28 процентів народної підтримки. А от хто на цьому голосуванні серед аутсайдерів - це центристська коаліція партій на чолі з політсилою Емануеля Макрона - у них лише 21 відсоток. Це означає, що в підсумку уряд країни цілком може перейти до націоналістів, опозиційних президентові. Двадцятивосьмирічний лідер ультраправих Жордан Барделла уже заявив, що готовий до цього.

Жордан Барделла, лідер "Національного об'єднання":

Мої амбіції - отримати абсолютну більшість. Звичайно, я маю намір сформувати уряд на її основі, щоб реалізувати план відновлення, який я єдиний представив країні на цих виборах, у ньому йдеться про суть і повсякденні проблеми французів: купівельну спроможність, безпеку та міграцію.

Ультраправі перемагають у Франції вперше з часів Другої світової. Посилення націоналістичних настроїв - загальноєвропейська тенденція. У Франції це ще і відповідь на досить жорсткі реформи Макрона, який підвищив пенсійний вік та не пішов на поступки профспілкам, й не вирішив міграційну кризу.

Константин Гантеле, ​прибічник "Національного об'єднання":

Я думаю, що громадська думка дуже втомилася від влади Макрона, від семи років образ, зростання імміграції, підвищення податків. Я вважаю, французи вибрали правильний шлях, шлях нормалізації економіки, міцніших кордонів і більшої безпеки на вулицях.

Тим не менш багатьох французів результати виборів шокували.

Ів Дюма, житель Франції:

Ви знаєте, мені гидко через такий результат. Це жахливо.

Людовік Пуанто, житель Франції:

Відчуття - ніби похмілля. Чесно кажучи, ми віддали б перевагу іншим виборам, а не цим. Обирати між Лівими й Правими з огляду на цінності, які захищає кожна зі сторін, це дуже засмучує. У мене просто немає слів.

Успіх ультраправих на національних виборах підкріпив результат голосування за французьке представництво у Європарламенті. Там вони здобули 31 відсоток.

Через це президент Макрон власне й оголосив дочасні вибори. Нині ж партія очільника держави поспіхом шукає шлях порятунку ситуації.

Його вбачають у другому турі, який відбудеться цієї неділі, і в якому візьмуть участь усі кандидати, що отримали понад 12,5 процентів голосів. Тож партія влади закликала своїх представників, що на деяких округах посіли треті місця, знятися з перегонів, аби дати шанс іншим здолати націоналістів.

Габріель Атталь, прем'єр-міністр Франції:

Сьогоднішній урок полягає в тому, що крайні праві стоять на порозі влади. Тому наша мета чітка: захистити парламент від утворення абсолютної більшості в другому турі, від домінування ультраправих, а отже, від управління країною з їхнім катастрофічним проєктом. Жоден голос не повинен піти до "Національного об'єднання".

До того самого закликав своїх кандидатів лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон. Тож інтрига, якими будуть новий французький парламент і уряд, зберігається. Невідомо і те, чи вдасться за сприятливого результату новим ситуативним партнерам домовитися про коаліцію.

Та яким би не був підсумок другого туру, на Францію чекають політичний хаос та потрясіння - кажуть політологи. І додають, якщо ж це і була ставка Емануеля Макрона показати таким чином недієздатність ультраправих, то вона дуже непевна.

Паскаль Перріно, професор політології Центру політичних досліджень Sciences Po:

Чи справді це експеримент, який погано закінчиться? В інших країнах сьогодні ультраправі при владі й вони керують. Їхні уряди працюють. Самостійно чи в коаліції. У коаліції в Італії, наприклад, вони беруть участь у багатьох інших урядах у країнах Євросоюзу. Тож для Макрона ця гра надзвичайно ризикована.

Чого ж від політичних пертурбацій у Франції чекати Україні? Чи перейматиметься Париж ситуацією в нашій країні? Бо якщо партія Ле Пен таки переможе, це може призвести до суттєвого скорочення видатків на оборону, а заразом і підтримку нашого війська. Хоча лідерка ультраправих і не демонструє щирих симпатій до російського диктатора.