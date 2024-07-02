У середу графіки відключення світла діятимуть цілодобово, вимикатимуть одразу кілька черг [ Редагувати ]
У середу, 3 липня, графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно. Про це повідомляє "Укренерго".
Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 - дві черги, в інші години доби - три черги відключень одночасно.
Причина - високий рівень енергоспоживання через спеку.
Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.
по темі
Уряд опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив про те, яка ситуація в енергосистемі на сьогоднішній день
В Україні потрібно розвивати і розбудовувати атомну енергетику, використовуючи наявних фахівців та технології. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив віце-президент Energy Club Максим Немчинов
У неділю, 23 червня, графіки погодинних відключень світла діятимуть з 11:00 і до 23:00.Причина подовження графіків - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак. Через негоду знеструмлені понад 125 тисяч абонентів у семи областях
Сьогодні нову партію спецтехніки для енергетиків Україна отримала від Німеччини, яка допоможе максимально відремонтувати енергооб'єкти до початку опалювального сезону.
У ніч на 20 червня ворог завдав масованого удару "шахедами" по низці об’єктів енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій та Київській областях. Є руйнування та пошкодження обладнання. На жаль, під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень 7 енергетиків