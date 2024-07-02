У середу, 3 липня, графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно. Про це повідомляє "Укренерго".

Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 - дві черги, в інші години доби - три черги відключень одночасно.

Причина - високий рівень енергоспоживання через спеку.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.