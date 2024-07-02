У Закарпатській області чоловік під час візиту до територіального центру комплектування порізав собі руки. Йому надали медичну допомогу. Про це повідомляє Закарпатський обласний ТЦК та СП у Facebook.

У ТЦК нагадали, що в соцмережах поширили пост Пилипа Луніна, де він розповідає, як порізав собі руки у туалеті, щоб не йти воювати.

За даними військкомату, чоловік під час уточнення його військово-облікових даних відмовився надавати військово-обліковий документ та не приховував небажання служити.

Під час спілкування попросився до туалету. Через деякий час його виявили на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК і СП миттєво наклали турнікет, надали медичну допомогу, викликали поліцію і карету швидкої допомоги.

За даними військкомату, Пилип Лунін у 2017 році був визнаний обмежено придатним та його поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації.

Раніше ми писали про те, що на Волині військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК.