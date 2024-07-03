росіяни атакували Дніпро: кількість загиблих зросла, відео моменту удару [ Редагувати ]
Російські окупанти зранку 3 липня випустили по Україні дрони-камікадзе та ракети. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.
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Внаслідок російської атаки відомо про чотирьох загиблих. 27 людей отримали поранення.
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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.
Близько 7:00 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Херсонської та Миколаївської областей до Кіровоградської області. Пізніше стало відомо, що дрони рухають у напрямку Дніпропетровської області.
Вже о 9:00 моніторингові групи та Повітряні сили повідомили про рух ракет з Харківської області у напрямку Полтавської, а також про рух ворожих ракет у напрямку Дніпра та Павлограда (через Запоріжжя). Жителів міста закликали перебувати в укриттях.
У Дніпрі зранку пролунала серія вибухів. Вибухи також чули у Запоріжжі. У мережі також пишуть про вибухи в окупованому Бердянську.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджено один із торгових центрів. Також біля одного із медзакладів Дніпра спалахнула пожежа.
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