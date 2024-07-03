Кількість жертв ранкового ракетного удару росії по Дніпру зросла до п'яти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах.

"Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав.

Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі - сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - написав глава держави.