Країни НАТО домовились виділити на військову допомогу Україні 40 мільярдів євро в 2025 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох західноєвропейських дипломатів.

Очікується, що лідери країн Північноатлантичного альянсу офіційно затвердять відповідне зобов'язання на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив союзників взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо збереження військової допомоги Києву. Йшлося про надання 40 мільярдів євро щороку.

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Країни НАТО не підтримали цієї пропозиції, але вони домовилися переглянути внески союзників на майбутніх самітах альянсу, розповів один з дипломатів. За його словами, вони також домовилися впродовж 2025 року підготувати два звіти, щоб визначити, яка країна і що постачає Україні. Таким чином буде підвищено прозорість щодо розподілу між країнами НАТО видатків на допомогу Київ.

У квітні агентство Bloomberg повідомило, що Столтенберг планує створити фонд військової допомоги Україні на $100 млрд. Передбачалося, що ця ініціатива стане частиною плану створення надійного механізму безперебійної допомоги Україні у разі повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

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На початку червня стало відомо, що генсек відмовився від ідеї створення фонду, зіштовхнувшись з опором з боку деяких членів альянсу. Після цього Столтенберг запропонував країнам НАТО взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо надання допомоги Україні. Внески кожної держави розраховуватимуться, виходячи з обсягу їхнього ВВП.