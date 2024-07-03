Країни НАТО домовились виділити Україні 40 мільярдів євро у 2025 році [ Редагувати ]
Країни НАТО домовились виділити на військову допомогу Україні 40 мільярдів євро в 2025 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох західноєвропейських дипломатів.
Очікується, що лідери країн Північноатлантичного альянсу офіційно затвердять відповідне зобов'язання на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив союзників взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо збереження військової допомоги Києву. Йшлося про надання 40 мільярдів євро щороку.
Країни НАТО не підтримали цієї пропозиції, але вони домовилися переглянути внески союзників на майбутніх самітах альянсу, розповів один з дипломатів. За його словами, вони також домовилися впродовж 2025 року підготувати два звіти, щоб визначити, яка країна і що постачає Україні. Таким чином буде підвищено прозорість щодо розподілу між країнами НАТО видатків на допомогу Київ.
У квітні агентство Bloomberg повідомило, що Столтенберг планує створити фонд військової допомоги Україні на $100 млрд. Передбачалося, що ця ініціатива стане частиною плану створення надійного механізму безперебійної допомоги Україні у разі повернення Дональда Трампа на посаду президента США.
На початку червня стало відомо, що генсек відмовився від ідеї створення фонду, зіштовхнувшись з опором з боку деяких членів альянсу. Після цього Столтенберг запропонував країнам НАТО взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо надання допомоги Україні. Внески кожної держави розраховуватимуться, виходячи з обсягу їхнього ВВП.
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