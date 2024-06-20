Майже генсек. Наступним Генеральним секретарем НАТО найімовірніше стане чинний прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Його кандидатуру підтримали всі держави блоку, крім Румунії. Чому вагається Бухарест? І чого чекати від потенційного генсека Україні? Тетяна Логунова розкаже.

На цих кадрах генсек НАТО Єнс Столтенберг спілкується з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. І, найімовірніше, зі своїм наступником. Члени Північноатлантичного Альянсу близькі до консенсусу. Вони готові обрати Рютте генеральним секретарем блоку.

Рютте, по суті, самовисуванець. Він сам запропонував свою кандидатуру на пост Генсека. Восени минулого року, коли в Нідерландах уже знали про намір Рютте піти з місцевої політики, він дав інтерв'ю одній із радіостанцій. Говорили про плани на майбутнє. І раптом Рютте заявив - вважає цікавою посаду генсека і міг би багато чого зробити для Альянсу. Ці слова почули члени блоку, які саме без особливого успіху шукали наступника для Єнса Столтенберга.

Рютте одразу став фаворитом перегонів. Утім, цього було недостатньо. Генсека НАТО обирають консенсусом. Тобто, потрібна згода усіх членів організації. Дотепер кандидатуру Рютте не хотіли підтримувати кілька країн. А саме: Угорщина, Словаччина та Румунія. Будапешт вимагав від Рютте вибачень за критику угорського уряду, а від НАТО - гарантій, що угорців не змусять надавати військову допомогу Україні. Принаймні, одну умову Віктора Орбана Альянс виконав.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (X):

Після виборів в Європарламент, на яких величезна кількість угорців проголосувала за мир, ми досягли важливої ​​угоди з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Ми домовилися, що Угорщина не братиме участі в діяльності НАТО в Україні й жодні угорські кошти не підуть для її підтримки.

Наш наступний крок полягав у тому, щоби переконатися: ця угода витримає випробування часом. Після зустрічі в Брюсселі прем'єр-міністр Марк Рютте підтвердив, що він повністю поділяє її, і робитиме це й надалі, якщо стане наступним генсеком НАТО.Після його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру Марка Рютте.

Слідом за Угорщиною "так" сказала й Словаччина. Попросила натомість комплекси протиповітряної оборони.

Петер Пеллегріні, президент Словаччини:

Словаччина може підтримати кандидатуру Марка Рютте. Водночас ми попросили прем'єр-міністра Нідерландів, щоби він пообіцяв на посаді Генсека НАТО вирішити питання захисту повітряного простору Словаччини.

Тепер слово за Румунією. Це остання країна НАТО, яка досі не підтримала Рютте. Адже на пост генсека претендує чинний президент держави Клаус Йоганніс. Він ще не зняв своєї кандидатури. Утім, може зробити це вже сьогодні.

Якщо Румунія теж дасть зелене світло, Рютте залишиться просто чекати. Офіційного рішення - на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. І вступу на посаду - у жовтні цього року. До осені Генсеком НАТО буде Єнс Столтенберг.

Для України призначення Рютте буде хорошою новиною. Нідерланди вважаються одним із головних союзників України в Європі. Після початку повномасштабного вторгнення, країна передала Збройним Силам кілька солідних пакетів військової допомоги. У них: і танки, і кораблі, і системи протиповітряної та протиракетної оборони, самохідні гаубиці та мобільні зенітні гарматні системи. І саме Нідерланди разом з Данією першими зголосилися дати Україні винищувачі F-16. Щодо росії Рютте займає жорстку і безкомпромісну позицію. З липня 2014-го, коли росіяни збили над Донбасом "Боїнг" Малайзійських авіаліній, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули 298 людей. 196 з них були громадянами Нідерландів.