Зеленський назвав "найбільшу трагедію" війни [ Редагувати ]
В української армії зараз краще становище, ніж кілька місяців тому. Такий погляд озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg, оприлюдненому у середу, 3 липня.
За його словами, українські війська "мають кращі позиції щодо живої сили", ніж кілька місяців тому, а новий контрнаступ – це питання озброєння бригад.
Це не тупикова ситуація, це проблемна ситуація. Тупикова ситуація означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не прийшли.
Також він високо оцінив пакет допомоги на 61 млрд доларів, схвалений Конгресом США, але наголосив, що військова допомога "надто довго" доставляється на фронт.
Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо.
Видання Politico 2 липня написало, що команда Трампа у рамках його плану веде з путіним переговори щодо того, яку частину окупованої території України може зберегти москва.
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