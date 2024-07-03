Трамп говорить з путіним про те, скільки української території може собі залишити росія - Politico [ Редагувати ]
Двоє експертів з національної безпеки, пов'язаних з потенційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, стверджують, що він веде переговори з президентом росії володимиром путіним щодо визначення, яку частину української території може залишити за собою Москва.
Про це повідомляє Politico.
У статті зазначається, що Трамп розглядає угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну та Грузію. Також він обговорює з путіним, яку частину української території росія може залишити за собою.
Крім того, в статті повідомляється, що Трамп очікує, що в разі його обрання європейські країни значно збільшать свої витрати на НАТО. Це було його основною вимогою під час попереднього президентства. Він також планує здійснити "радикальну переорієнтацію" НАТО, про що заявив Ден Колдуелл, експерт з питань оборони, знайомий з поглядами Трампових радників з національної безпеки.
Відповідно до інтерв’ю з колишніми посадовими особами національної безпеки Трампа та експертами з питань оборони, які, ймовірно, будуть працювати під час другого терміну Трампа, Трамп навряд чи покине НАТО відразу. Але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін, - йдеться у статті.
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