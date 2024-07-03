Двоє експертів з національної безпеки, пов'язаних з потенційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, стверджують, що він веде переговори з президентом росії володимиром путіним щодо визначення, яку частину української території може залишити за собою Москва.

Про це повідомляє Politico.

У статті зазначається, що Трамп розглядає угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну та Грузію. Також він обговорює з путіним, яку частину української території росія може залишити за собою.

Крім того, в статті повідомляється, що Трамп очікує, що в разі його обрання європейські країни значно збільшать свої витрати на НАТО. Це було його основною вимогою під час попереднього президентства. Він також планує здійснити "радикальну переорієнтацію" НАТО, про що заявив Ден Колдуелл, експерт з питань оборони, знайомий з поглядами Трампових радників з національної безпеки.