"Ніхто не знає, як це працюватиме": Зеленський про пропозиції щодо "припинення вогню" [ Редагувати ]
Ті, хто пропонує Україні розглянути можливість припинення вогню, не знають як це повинно чітко працювати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.
Як нагадує Bloomberg, Зеленський відкинув пропозицію голови угорського уряду Віктора Орбана щодо можливості припинення вогню перед початком мирних переговорів з росією.
За словами президента, ті, хто пропонує такий сценарій, не змогли чітко сформулювати, як би працювало припинення вогню.
Ніхто не має відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю.
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