Ті, хто пропонує Україні розглянути можливість припинення вогню, не знають як це повинно чітко працювати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Як нагадує Bloomberg, Зеленський відкинув пропозицію голови угорського уряду Віктора Орбана щодо можливості припинення вогню перед початком мирних переговорів з росією.

За словами президента, ті, хто пропонує такий сценарій, не змогли чітко сформулювати, як би працювало припинення вогню.

Ніхто не має відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю.

Раніше Зеленський назвав "найбільшу трагедію" війни.