"Прильот" у Полтавському районі: є загиблий та поранені [ Редагувати ]
У середу, 3 липня, російські окупанти завдали удару по Полтавському району. В результаті атаки є один загиблий та постраждалі.
Про це повідомляє глава Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram.
На жаль, є втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовано.
Раніше ми писали про те, що в Полтавській області пролунав вибух.
по темі
Президент Володимир Зеленський провів нараду з низкою урядовців щодо питання вирішення проблем з відключенням світла та проблемами з мобільним зв'язком під час цього
Запит на мобілізацію в Україні формулює керівництво Збройних сил
США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО сьогодні, щоб не дратувати російського диктатора володимира путіна
У вівторок, 25 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив про нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських вбивць
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації