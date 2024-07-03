У середу, 3 липня, російські окупанти завдали удару по Полтавському району. В результаті атаки є один загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє глава Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram.

На жаль, є втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовано.

Раніше ми писали про те, що в Полтавській області пролунав вибух.