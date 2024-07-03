Почалася повторна детонація, і розліт снарядів, повідомляють місцеві жителі в чатах. Пізніше був повторний приліт у тому ж районі. Про це з посиланням на донецькі пабліки повідомляє український ТГ-канал Новини Донбасу.

ЗСУ завдали удару по складу з боєприпасами в окупованому Донецьку.

Повідомляється про влучання в Будьонівському районі міста.

Почалася повторна детонація, і розліт снарядів. Про це повідомляють місцеві жителі в чатах. Пізніше був повторний приліт у тому ж районі.

Раніше ми писали про те, що в Полтавській області пролунав вибух.