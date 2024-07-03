ЗСУ вдарили по російському складу боєприпасів у Донецьку - ЗМІ [ Редагувати ]
Почалася повторна детонація, і розліт снарядів, повідомляють місцеві жителі в чатах. Пізніше був повторний приліт у тому ж районі. Про це з посиланням на донецькі пабліки повідомляє український ТГ-канал Новини Донбасу.
ЗСУ завдали удару по складу з боєприпасами в окупованому Донецьку.
Повідомляється про влучання в Будьонівському районі міста.
Почалася повторна детонація, і розліт снарядів. Про це повідомляють місцеві жителі в чатах. Пізніше був повторний приліт у тому ж районі.
Раніше ми писали про те, що в Полтавській області пролунав вибух.
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