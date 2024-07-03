Проблеми зі світлом та мобільним зв'язком: Зеленський анонсував нові рішення [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів нараду з низкою урядовців щодо питання вирішення проблем з відключенням світла та проблемами з мобільним зв'язком під час цього. Про це він розповів під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, нарада була проведена з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, міністр економіки Юлією Свириденко, міністром з цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком.
Уже є чіткі деталі нових рішень для українців - нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять всю конкретику.
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