Президент Володимир Зеленський провів нараду з низкою урядовців щодо питання вирішення проблем з відключенням світла та проблемами з мобільним зв'язком під час цього. Про це він розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, нарада була проведена з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, міністр економіки Юлією Свириденко, міністром з цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком.

Уже є чіткі деталі нових рішень для українців - нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять всю конкретику.

Раніше Зеленський назвав "найбільшу трагедію" війни.