Президент повідомив і про інші ворожі удари по Україні, а також підкреслив, що є тільки один спосіб зупинити терор.

Президент України Володимир Зеленський розпочав вечірнє відеозвернення з повідомлення про ситуацію в Дніпрі після ракетного удару.

Увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

Президент повідомив і про інші ворожі удари по Україні, а також підкреслив, що є тільки один спосіб зупинити терор.

У Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по наших фронтових позиціях. Все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхніх авіабазах. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях.

Раніше Зеленський назвав "найбільшу трагедію" війни.