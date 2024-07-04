Вибори у США: Байден обіцяє залишатися "до кінця" — Reuters [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден під час телефонних розмов зі штабом своєї кампанії та зустрічей із законодавцями та губернаторами від Демократичної партії в середу, 3 липня, запевнив, що залишиться у президентських перегонах 2024 року.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
За словами двох джерел, Байден підключився до телефонної розмови з членами своєї передвиборчої команди і заявив, що не збирається йти з перегонів.
Ніхто мене не виштовхує. Я не йду. Я в цих перегонах до кінця, — заявив Байден в окремому електронному повідомленні для своєї кампанії. Він також закликав прихильників зробити пожертви, щоб допомогти перемогти республіканського суперника Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.
У середу ввечері президент провів віртуальну та особисту зустріч з 24 губернаторами-демократами та мером Вашингтона, запевнивши їх, що готовий виконувати роль лідера партії після невдалого виступу на дебатах.
Після цього троє губернаторів — з Нью-Йорка, Міннесоти та Меріленда — зустрілися з журналістами та пообіцяли підтримувати Байдена, назвавши дискусію щодо його поганого виступу на дебатах чесною.
Президент завжди підтримував нас, і ми підтримуватимемо його, — сказав губернатор Меріленду Вес Мур. Губернатор Міннесоти Тім Уолз, голова Асоціації губернаторів-демократів, зазначив, що виступ Байдена на дебатах був поганим, але додав, що вважає його підходящим для цієї посади.
У середу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відповіла на запитання, чи розглядає Байден варіант піти з перегонів: “Абсолютно ні”.
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