США дозволять Україні використовувати американську зброю на більшу відстань, якщо росія розширить фронт бойових дій.

Про це заявив помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн, повідомляє "Голос Америки".

Чиновнику закидали, що балістичні ракети ATACMS можуть вражати цілі на відстані до 300 км, однак Україні дозволено використовувати американську зброю лише на відстань до 100 км. О'Браєн зазначив, що пріоритет США — це надання зброї та її розміщення в районах "найгострішої необхідності".

"Спершу це була територія, де росія вела наступ під Харковом. І тепер, як минулого тижня сказав Джейк Салліван, якщо росія спробує розширити фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані, — зазначив помічник держсекретаря.

Нагадаємо, двоє експертів з національної безпеки, пов'язаних з потенційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, стверджують, що він веде переговори з президентом росії володимиром путіним щодо визначення, яку частину української території може залишити за собою Москва.