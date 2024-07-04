Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про інтерв'ю глави держави американському журналісту Такеру Карлсону, який раніше брав інтерв'ю у володимира путіна. Про це Никифоров написав у Facebook.

Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає.

4 липня в соцмережі X Карлсон написав, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголосив, що його команда два роки намагалася добитися цієї розмови - від початку повномасштабної війни в Україні. При цьому Володимир Зеленський відхиляв "численні запити" на інтерв'ю зі скандальним журналістом.