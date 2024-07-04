Американський журналіст Такер Карлсон повідомив, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це написав Карлсон у Х.

За його словами, "схоже, ми отримали інтерв'ю із Зеленським". Він також підкреслив, що домовитися про це інтерв'ю намагався впродовж двох років, а з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з путіним у лютому.

Пряма мова: "Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром".