Скандальний американський журналіст Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським [ Редагувати ]
Американський журналіст Такер Карлсон повідомив, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це написав Карлсон у Х.
За його словами, "схоже, ми отримали інтерв'ю із Зеленським". Він також підкреслив, що домовитися про це інтерв'ю намагався впродовж двох років, а з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з путіним у лютому.
Пряма мова: "Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром".
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