У Збройних Силах України є 14 резервних бригад, які стоять у тилу без зброї, оскільки вона досі не надійшла від країн-союзниць. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський.

Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат - це безвихідь, а проблема... Проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти... не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад не укомплектованих, у яких нема відповідної зброї, про яку вже голосували, говорили, що пакети повинні приходити, аде вони йдуть повільно.

Зеленський додав, що Україна вдячна Конгресу США за підтримку, але зброя все ж має прийти, щоб ситуація на фронті могла змінитися.

Ми не може просто говорити про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. (Коли буде контрнаступ - ред.) усе залежить. Він одразу буде, коли у нас буде все обладнання, за яке Конгрес проголосував і яке підтримали європейські лідери. А графік - я не знаю. Ніхто не знає.

Напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд.