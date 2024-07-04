Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирушив до Лондона і невдовзі розпочне працювати послом України в Великій Британії. Про це пише "Главком" з посиланням на джерела в оточенні колишнього воєначальника.

Валерій Залужний від часу своєї відставки жодного разу не приїздив до Великої Британії, свідчать джерела в оточенні генерала. Виїхав тільки 3 липня. Усі ці місяці Валерій Залужний ходив учитися до Дипломатичної академії.

Залужний попросив, щоб близько двох тижнів по приїзду про цей факт посольство не повідомляло.

Колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, який працював амбасадором у Великій Британії перед призначенням генерала Залужного, з 2020 року по липень 2023-го, пояснив:

Щонайменше послу потрібно зрозуміти адміністративні речі: фінанси, люди, приміщення.

Утім, уся ця підготовча робота відбувається зазвичай до оприлюднення президентського указу про призначення посла.

Останній крок до того, щоби Залужний приступив до своїх обов’язків, - вручення вірчих грамот королю Чарльзу ІІІ.

Слід нагадати, що посла України у Лондоні не було з 21 липня 2023 року, тобто майже рік диппредставництво у надважливій для нас країні не мало повноцінного очільника.

Президент Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 8 лютого, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав Залужному звання Героя України.

9 травня Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Сполученому Королівстві.