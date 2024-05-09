Залужного призначили послом у Великій Британії - указ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.
Про це йдеться в указі президента №316/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.
Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, - йдеться в указі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, видав указ про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.
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