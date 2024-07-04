Коли 5 липня застосовуватимуть графіки [ Редагувати ]
В Україні завтра, 5 липня, світло в рамках графіків відключатимуть упродовж усього дня. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram та "Укренерго" у Telegram.
5 липня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби.
У компанії розповіли, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло можуть відключати у "сірій" зоні.
Пізніше в "Укренерго" уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин - три черги.
Раніше ми писали про те, що Україні бракує ракет ППО, щоб захистити відремонтовані енергооб’єкти.
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