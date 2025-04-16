Верховна Рада підтримала пропозицію президента Зеленського продовжити дію воєнного стану ще на 90 діб. Народні депутати 357 голосами "за" підтримали продовження дії воєнного стану до 6 серпня 2025 року.

Рада також підтримала продовження загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. За" віддали голоси 346 народних депутатів. Це означає, що загальна мобілізація в Україні також діятиме щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Проти обидва рази голосував один депутат - Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності". Свою позицію він пояснює так:

Бо ще раз скажу: держава не має права тримати людей у вічному рабстві без термінів служби. Поки хтось вже ЧЕТВЕРТИЙ рік на передовій, інші - розповідають нам про "великий обов’язок". Мій вибір - не проти фронту. Мій вибір - за справедливість. Це не слабкість. Це - держава, яка шанує своїх захисників.

Таким чином, це було вже 15-те голосування Ради за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення рф.