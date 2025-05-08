Кардиналам, які зібралися на конклав у Ватикані, щоб обрати нового Папу Римського, вдруге не вдалося домовитися про те, хто стане новим главою Римо-католицької церкви. Про це свідчить чорний дим зі спеціальної труби на даху Сікстинської капели.

У другій половині дня 8 травня конклав, до якого входять 133 кардинали, знову голосуватиме за кандидатів на посаду глави Римо-католицької церкви. Якщо буде обрано нового Папу Римського, з труби піде білий дим.

Black smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel, meaning the 133 Cardinal electors have not yet chosen a new Pope. pic.twitter.com/H5U1AxIIky — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

У перший день роботи конклаву відбувся лише один раунд голосування. На другий день - 8 травня - у першій половині дня провели два раунди голосування, на другу половину дня заплановано ще два.

Загалом процедура вибору нового Папи передбачає до 33 раундів голосування. Для обрання кандидату треба заручитись підтримкою двох третин кардиналів.

Якщо після 33 спроб обрати нового Папу Римського не вдасться, то на наступному етапі вибір робитимуть з двох кандидатів, які лідирували в останньому турі. Нового понтифіка визначить проста більшість голосів.

Як писали "Подробиці", букмекери назвали фаворита на посаду Папи Римського.