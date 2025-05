Кардиналам, які зібралися на конклав у Ватикані, щоб обрати нового Папу Римського, вдруге не вдалося домовитися про те, хто стане новим главою Римо-католицької церкви. Про це свідчить чорний дим зі спеціальної труби на даху Сікстинської капели.

У другій половині дня 8 травня конклав, до якого входять 133 кардинали, знову голосуватиме за кандидатів на посаду глави Римо-католицької церкви. Якщо буде обрано нового Папу Римського, з труби піде білий дим.

Black smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel, meaning the 133 Cardinal electors have not yet chosen a new Pope. pic.twitter.com/H5U1AxIIky