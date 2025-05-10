Президент України Володимир Зеленський і чотири європейські лідери, які сьогодні приїхали до Києва, зателефонували президенту США Дональду Трампу. Це сталося під час їхньої спільної зустрічі, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів - Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер - провели продуктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", - написав Сибіга й опублікував фото цієї розмови.

Раніше Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер випустили заяву, в якій закликали кремлівський режим зголоситися на 30-денне перемир'я. В іншому разі пригрозили новими санкціями. за даними західних ЗМІ, якщо путін відмовиться від перемир'я, до санкцій долучаться і Сполучені Штати.

У кремлі вже заявили, що згодні на перемир'я лише за умови, якщо західні країни припинять постачання зброї Україні.