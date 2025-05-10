Учасники мирних переговорів від США, Європи та України підготували документ з 22 пропозиціями щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

Один з пунктів передбачає 30-денне припинення вогню, інший відповідає вимогам кремлівського режиму про те, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф має представитиь цей документ російському диктатору володимиру путіну.

Якщо Путін хоче знайти вихід (з війни - ред.), ось його вихід.

Джерела NBC News не розкрили зміст решти пропозицій щодо припиненян російської агресії проти України.

10 травня до Києва на зустріч "Коаліції рішечих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер та Дональд Туск.

Разом з українським лідером Володимиром Зеленським вони зателефонували президенту США Дональду Трампу й обговорили мирні зусилля.

Київ оголосив про готовність до 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Раніше Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер випустили заяву, в якій закликали кремлівський режим зголоситися на 30-денне перемир'я. В іншому разі пригрозили новими санкціями. за даними західних ЗМІ, якщо путін відмовиться від перемир'я, до санкцій долучаться і Сполучені Штати.

У кремлі вже заявили, що згодні на перемир'я лише за умови, якщо західні країни припинять постачання зброї Україні.