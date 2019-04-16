Американские ученые провели масштабный эксперимент, чтобы выяснить, существует ли жизнь после физической смерти организма.

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Их выводы поражают, ведь оказывается, что мозг продолжает какое-то время работать после клинической смерти. И этого времени хватает на осознание смерти.

Чтобы получить такие данные, команда ученых во главе с Сэмом Парния изучила данные пациентов 25 медицинских учреждений, которые пережили клиническую смертью. Все опрошенные были едины в том, что их сознание сохранило произошедшее после остановки смерти. Люди помнили, как бригада врачей проводила им сердечно-легочную реанимацию. Примечательно, что пациенты в подробностях пересказывали действия медиков.

Клиническая смерть фиксируется в момент остановки сердца, однако мозговые волны с мониторов исчезают не сразу, а приблизительно через 10-20 секунд. Только после этого мозг отключается, однако погибает он лишь через несколько часов после остановки сердца.

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