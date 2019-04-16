Что люди видят после смерти - эксперимент ученых [ Редактировать ]
Американские ученые провели масштабный эксперимент, чтобы выяснить, существует ли жизнь после физической смерти организма.
Их выводы поражают, ведь оказывается, что мозг продолжает какое-то время работать после клинической смерти. И этого времени хватает на осознание смерти.
Чтобы получить такие данные, команда ученых во главе с Сэмом Парния изучила данные пациентов 25 медицинских учреждений, которые пережили клиническую смертью. Все опрошенные были едины в том, что их сознание сохранило произошедшее после остановки смерти. Люди помнили, как бригада врачей проводила им сердечно-легочную реанимацию. Примечательно, что пациенты в подробностях пересказывали действия медиков.
Клиническая смерть фиксируется в момент остановки сердца, однако мозговые волны с мониторов исчезают не сразу, а приблизительно через 10-20 секунд. Только после этого мозг отключается, однако погибает он лишь через несколько часов после остановки сердца.
Ранее мы писали о том, куда уходит душа после смерти.
по теме
Убивает за 90 дней: по миру распространяется опасная инфекция
В глобальном масштабе по всему миру распространяется грибок, который нельзя убить лекарствами
Ученые нашли останки людей-хоббитов
Ученые нашли в пещере Кальяо 13 окаменелостей: коренные зубы, пальцы рук и ног взрослых, а также часть бедренной кости ребенка
9 продуктов для улучшения памяти
Часто забываете мелкие задачи, которые запланировали 5 минут назад?
Как сохранить молодость: названы лучшие продукты
Диетологи назвали лучшие продукты, которые помогут сохранить красоту и молодость
Как улыбка влияет на настроение: ответ ученых
Такое предположение выдвинули американские ученые, которые путем метаанализа 138 исследований проверили гипотезу мимической обратной эмоциональной связи