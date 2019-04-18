Полиция выдвинула главные требования по дебатам на "Олимпийском" [ Редактировать ]
Нацполиция уже начала подготовку к дебатам на НСК "Олимпийском" между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Зрители, которые захотят прийти на стадион должны соблюдать определенные правила, пишет 24tv.ua.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что полиция будет пристально следить и проверять зрителей, которые придут на дебаты.
Поскольку подобное мероприятие будет проводиться на стадионе впервые - его будут охранять огромное количество правоохранителей, "возможно, даже больше, чем это было во время Лиги чемпионов". Они будут жестко проверять всех зрителей, которые захотят попасть на дебаты.
Если действительно дебаты будут на стадионе, наш призыв: не берите с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие, а также непосредственно оружие, даже если оно у вас легальное. Не берите даже те средства обороны, которые есть в свободной продаже – газовые баллончики, какие-то ножи перочинные или больше, рогатки или что угодно, что может быть использовано как оружие. Не берите опасные смеси, взрывчатку, дымовые шашки, - подчеркнул Шевченко.
Также зрителей призывали не употреблять алкоголь, или пить его в меру. Полиция не будет пропускать на НСК "Олимпийский" пьяных, или тех, кто потенциально способен спровоцировать конфликты, стычки и драки.
Ранее сообщалось, что в штабе Порошенко попросят ЦИК перенести время дебатов, а также что Зеленский выпустил новое видео о дебатах.
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