Дебаты-2019: названы возможные ведущие [ Редактировать ]
В пятницу, 19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Команды кандидатов еще не договорились о ведущем дебатов, однако появились первые предположения. Организаторы мероприятия рассматривают несколько кандидатур. Об этом пишет "Корреспондент".
Отмечается, что формат предвыборных дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины до сих пор не утвержден. Известно лишь, что они начнутся в 19:00.
По данным издания, ведущими дебатов могут стать журналисты, которых утвердили в качестве ведущих дебатов на "Суспильном" - Мирослава Барчук и Павел Казарин.
Или же это будет двое ведущих с коммерческих каналов, которых предлагает каждый штаб. В настоящее время рассматривают участие ведущей ICTV Елены Фроляк и ведущего телеканала "Украина" Олега Панюты.
В то же время, Фроляк говорит, что никаких предложений не получала. Так же неожиданностью эта информация стала для Панюты.
Отмечается, что территорию стадиона уже проверили спасатели, медики и нацгвардейцы. Зрителей будут пускать на стадион с 16.30.
Ранее сообщалось, что в штабе Порошенко попросят ЦИК перенести время дебатов, а также что Зеленский выпустил новое видео о дебатах.
по теме
Дебати Порошенка і Зеленського: штаби кандидатів узгоджують останні деталі
На НСК "Олімпійський" уже встановлюють сцену для виступу кандидатів
На "Суспільному телебаченні" оприлюднили правила проведення теледебатів
Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно
Петро Порошенко та Володимир Зеленський узгодили умови проведення дебатів
У штабі Петра Порошенка закликали глядачів не брати з собою атрибутику спортивних змагань, а принести прапори України та Євросоюзу
Дебаты на "Олимпийском": у Зеленского дали ответ Порошенко
В понедельник, 15 апреля, в избирательном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказались от проведения дебатов на НСК "Олимпийский"
Дебаты на "Олимпийском": у Зеленского сделали новое заявление
Во вторник, 19 апреля, в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание трехстороннего соглашения