В пятницу, 19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Команды кандидатов еще не договорились о ведущем дебатов, однако появились первые предположения. Организаторы мероприятия рассматривают несколько кандидатур. Об этом пишет "Корреспондент".

Отмечается, что формат предвыборных дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины до сих пор не утвержден. Известно лишь, что они начнутся в 19:00.

По данным издания, ведущими дебатов могут стать журналисты, которых утвердили в качестве ведущих дебатов на "Суспильном" - Мирослава Барчук и Павел Казарин.

Или же это будет двое ведущих с коммерческих каналов, которых предлагает каждый штаб. В настоящее время рассматривают участие ведущей ICTV Елены Фроляк и ведущего телеканала "Украина" Олега Панюты.

В то же время, Фроляк говорит, что никаких предложений не получала. Так же неожиданностью эта информация стала для Панюты.

Отмечается, что территорию стадиона уже проверили спасатели, медики и нацгвардейцы. Зрителей будут пускать на стадион с 16.30.

Ранее сообщалось, что в штабе Порошенко попросят ЦИК перенести время дебатов, а также что Зеленский выпустил новое видео о дебатах.