В Херсоне мужчина с игрушечным пистолетом грабил магазины [ Редактировать ]
В Херсоне мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом, совершал разбойные нападения на магазины города. За несколько месяцев было совершено четыре подобных нападения, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"За последние месяцы в разных районах Херсона произошло четыре разбойных нападения на одну сеть магазинов. Преступления совершались по одинаковой схеме. В помещение врывался неизвестный в маске и камуфляжной куртке, направлял на кассира (игрушечный пистолет), после чего забирал деньги", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, "добычей" грабителя стало более 15 тысяч гривен. Последнее нападение произошло в Днепровском районе города, но кассир дала отпор злоумышленнику - он сбежал, а девушка сразу же позвонила в полицию.
После просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что во время всех нападений мужчина носил с собой большой пакет, с которым он заходил в магазины.
"Примерно через полчаса отработки улиц Мира и Черноморской оперативники задержали подозреваемого. В его пакете обнаружили сменную одежду, маску, перчатки и игрушечный пистолет", - добавили в полиции.
25-летний мужчина ранее уже был судим за нанесение телесных повреждений. Сейчас он задержан, открыто уголовное производство по статье "разбой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Раньше сообщалось о том, что глава Херсонской области подал в отставку. А под Харьковом мужчина ограбил гинекологическое отделение.
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