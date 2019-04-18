Выходные в Киеве: куда пойти 20-21 апреля (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 13-14 апреля и выбирайте то, что придется вам по душе.
Zivert
Лишь недавно артистка представила киевской публике свой первый мини-альбом, и вот снова возвращается в Украину с новыми хитами.
- Когда: 19 апреля, 20:00
- Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119
- Сколько стоит: от 990 гривен
Танцевальная вечеринка
Вас ждет веселье по отборную поп-музыку от Джастина Тимберлейка до Daft Punk. Вход 18+.
- Когда: 19 апреля, 23:00
- Где: Житний рынок, улица Верхний вал, 16
- Сколько стоит: 250 гривен
Выставка тюльпанов "Сказки мира"
В этом году выставка тюльпанов поразит своей сказочностью. Здесь прекрасная Золушка гуляет по красочными аллеями из тюльпанов, Алладин рассекает облака на цветущем ковре, туда, где ветер дует в багровые паруса, а золотая рыбка исполняет любые желания.
В течение трех недель вы сможете наслаждаться цветением более 11 новых сортовых тюльпанов общим количеством 180 000 цветов. На территории выставки будут работать цветочная и хендмейд ярмарки, детская зона, комната матери и ребенка, веревочный парк, развлекательная программа и многое другое.
- Когда: с 19 апреля, 09:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33
- Сколько стоит: взрослым - 75 гривен, детям - 25 гривен.
- Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.
На велосипеде на работу
Ассоциация велосипедистов Киева приглашает работников компаний, организаций и учреждений и всех жителей столицы принять участие в флешмобе "На велосипеде на работу". Участников флешмоба будут ждать на Майдане Незалежности завтрак с кофе, фото на память и конкурсы.
- Когда: 19 апреля, с 08:00 до 10:00
- Где: Майдан Незалежности
Пасхальная корзина
Вас будет ждать все, что можно положить в пасхальную корзину: фермерские сыры и колбасы, вяленое и копченое мясо, оригинальные соусы к ним, вино, настойки и другие алкогольные напитки, авторские сладости, праздничный декор. Приходите за лакомствами и хорошим настроением.
- Когда: 20-21 апреля, с 10:00 до 20:00
- Где: Всі.Свої, улица Десятинная, 12
- Вход свободный.
Фестиваль сира и вина: 12-й Kyiv Food and Wine Festival
Тема сочетание сыра и вина - главный тренд этого фестиваля. Десятки лучших сыроделов страны приедут в Киев, чтобы снова вас удивить своими новинками и хитами.
- Когда: 20-21 апреля, с 11:00 до 22:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: 100 гривен
Kyiv Coffee Festival vol.5
Этот фестиваль и для ценителей кофе, и для экспертов, которые участвовали в чемпионатах мирового уровня. Здесь готовят разнообразный кофе. В программе четыре чемпионата SCA Ukraine и 50 крутых кафе.
Без кофеина на фестивале будут: фуд-корт, бары, кинотеатр, живые выступления артистов, мастер-классы, лекции и детская зона.
- Когда: 20-21 апреля, 11:00, арт-завод "Платформа"
- Адрес: улица Беломорская, 1
- Сколько стоит: от 120 гривен
Кураж Базар Jazz Only
Свинг, блюз, вокальные импровизации и саксофон - все это ждет вас на джазовом Кураж Базаре. В прошлом году джазовый Кураж стал самым популярным и самым посещаемым. Сейчас будет еще лучше - артисты, барахолка и фуд-корт, звездные гости и дух набережной Нового Орлеана непременно будут рядом.
- Когда: 20-21 апреля, с 11:00 до 23:00
- Где: Кураж Базар, улица Глушкова, 1
- Вход свободный.
Неделя австрийского кино
8-я неделя австрийского кино. Событие проходит в рамках двустороннего Года культуры для сближения креативного потенциала обеих стран.
- Когда: до 21 апреля, 21:00
- Где: кинотеатр "Киев", улица Большая Васильковская, 19
- Сколько стоит: 90 гривен
Курган feat Агрегат
Концерт неординарной группы, которая не даст скучать на своем выступлении.
- Когда: 21 апреля, 19:00
- Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41
- Сколько стоит: от 230 гривен
Один в Каное
Группа готовит большой сольный концерт в Киеве. Этим выступлением они завершат большой весенний тур по городам Украины.
- Когда: 21 и 23 апреля, 19:00
- Где: Октябрьский дворец, Аллея Небесной Сотни, 1
- Сколько стоит: от 320 гривен
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