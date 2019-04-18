Голова Уряду сьогодні перевірив, як у Маріуполі реалізують проект із відновлення водопостачання, який започаткували спільно з урядом Франції. Також Володимир Гройсман відвідав модернізовану дитячу поліклініку та школу, яку очолює наймолодший в Україні директор.

"Уряд працюєх в нормальному режимі, бо я думаю - це ви запитали з огляду на президентську кампанію, завдання уряду - забезпечити стабільність до виборів, і під час проведення виборів і після виборів оцим ми і займаємся, багато дуже роботи завдання в тому щоб займатись економікою і тими питаннями які стосуються життя українських громадян", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.