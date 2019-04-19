Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание. Об этом сообщило AP со ссылкой на сотрудника полиции.



По словам собеседника агентства, следователи предполагают, что возгорание было случайным. При этом допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реставрацией.

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Другие версии возгорания источник АР комментировать отказался.



По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура начала следствие в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании.

Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша.

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