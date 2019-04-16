После крупного пожара в Нотр-Дам де Пари президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французкому народу. Об этом сообщает Le Figaro.

Так, он заявил, что французы должны объединиться, чтобы восстановить собор.

"За свою историю мы построили города, порты, церкви. Многие сгорели, были уничтожены. Каждый раз мы их перестраивали. Пожар в Нотр-Даме говорит нам, что наша история никогда не забудется", - заявил он.

Президент анонсировал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен в течение 5 лет. Ранее сообщалось, что на реставрацию собора уйдет минимум 5-15 лет и сотни миллионов евро.

"Мы - народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет", - добавил он.

Раньше сообщалось о том, что в Париже назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети было опубликовано видео пожара внутри храма. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.