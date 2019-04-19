Шевченковский районный суд города Киева перенес на 22 апреля заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Униан".

Как сообщается, сегодня заседание суда снова не состоялось. Подозреваемого Павловского не доставили в зал суда. Ни адвокату Максиму Болдину, ни судье Елене Мелешак неизвестно место пребывания подозреваемого.

Судья отметила, что впервые Служба безопасности игнорирует запрос суда относительно места нахождения подозреваемого.

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Болдин добавил, что несколько дней тому назад в изоляторе временного содержания СБУ Павловский упал и получил сотрясение мозга, после чего его увезли в больницу на "скорой".

Однако, по словам Болдина, в СБУ не дают информацию, где находится его подзащитный. Болдин готовит по этому поводу адвокатский запрос.

Также судья Мелешак приняла решение на следующее заседание вызвать следователя СБУ по делу Гандзюк, чтобы тот сообщил суду местонахождение Павловского и пояснил, почему в СБУ не отвечают на запросы суда.

В случае, если до понедельника место нахождения Павловского будет установлено, то, возможно, что он примет участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Раньше сообщалось о том, что подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк смягчили статью.