Убийство Гандзюк: подозреваемый "исчез" [ Редактировать ]
Шевченковский районный суд города Киева перенес на 22 апреля заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Униан".
Как сообщается, сегодня заседание суда снова не состоялось. Подозреваемого Павловского не доставили в зал суда. Ни адвокату Максиму Болдину, ни судье Елене Мелешак неизвестно место пребывания подозреваемого.
Судья отметила, что впервые Служба безопасности игнорирует запрос суда относительно места нахождения подозреваемого.
Болдин добавил, что несколько дней тому назад в изоляторе временного содержания СБУ Павловский упал и получил сотрясение мозга, после чего его увезли в больницу на "скорой".
Однако, по словам Болдина, в СБУ не дают информацию, где находится его подзащитный. Болдин готовит по этому поводу адвокатский запрос.
Также судья Мелешак приняла решение на следующее заседание вызвать следователя СБУ по делу Гандзюк, чтобы тот сообщил суду местонахождение Павловского и пояснил, почему в СБУ не отвечают на запросы суда.
В случае, если до понедельника место нахождения Павловского будет установлено, то, возможно, что он примет участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.
Раньше сообщалось о том, что подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк смягчили статью.
по теме
Instagram будет скрывать лайки
Популярный фотосервис Instagram анонсировал новую функцию
Сын до смерти забил собственного отца
Под Запорожьем задержали злоумышленника, который в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти отца
Собака похитила годовалого ребенка
Собака динго проникла в помещение, где отдыхала семья и украла ребенка
Проехался на крыше: в Киеве произошло жуткое ДТП (фото)
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на улице Борщаговской перевернулся автомобиль
В Киеве срочно эвакуируют студентов: что случилось
В КИМО экстренно эвакуируют людей