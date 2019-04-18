Дело Гандзюк: подозреваемому смягчили статью [ Редактировать ]
Суд перенес рассмотрение меры пресечения для Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает сайт LB.ua.
Такое решение судья приняла после того, как адвокаты Павловского заявили, что он в больнице. В связи с этим подозреваемого не доставили на заседание. Адвокат Максим Болдин заявил,что его подзащитному нужна операция, иначе он может стать инвалидом первой группы. Поэтому защита будет ходатайствовать об освобождении Павловского из-под стражи.
Заседание перенесли во второй раз. Вчера Павловского тоже не смогли доставить в суд, кроме того, на заседание не явился прокурор.
В четверг, 18 апреля, прокурор ГПУ Дмитрий Боян сообщил, что Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на 396 УК "сокрытие преступления".
Ранее мы писали о том, что Мангер сделал громкое заявление о конфликтах активистки.
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