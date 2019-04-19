В Запорожской области задержали злоумышленника, который в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти собственного отца, передают местные СМИ.

Так, смертельный инцидент произошел в апреле этого года в селе Новопетровка. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил своего отца. От полученных травм несчастный скончался на месте.

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В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ближайшее время обвинительный касаемо обвиняемого будет направлен в суд для рассмотрения.

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