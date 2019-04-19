Сын до смерти забил собственного отца [ Редактировать ]
В Запорожской области задержали злоумышленника, который в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти собственного отца, передают местные СМИ.
Так, смертельный инцидент произошел в апреле этого года в селе Новопетровка. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил своего отца. От полученных травм несчастный скончался на месте.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ближайшее время обвинительный касаемо обвиняемого будет направлен в суд для рассмотрения.
Ранее мы сообщали, что под Черниговом ограбили и убили пенсионерку, а также под Одессой мужчина подстрелил грабителя.
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