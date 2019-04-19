Выборы в Украине: как проголосовать после 20:00 [ Редактировать ]
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила, что избиратели, которые на 20:00 пришли к участку для голосования на выборах 2019, имеют право проголосовать. Об этом она написала в Facebook.
Слипачук напомнила, что согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будет проведено исключительно с 8 часов утра и до 20 часов вечера.
"Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь", - пояснила она.
В таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования. По состоянию на 19 апреля, избирательные бюллетени уже получили более половины участков. Вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.
Ранее мы писали, что нельзя делать избирателям во время голосования, а также стало известно, сколько заработали члены ЦИК за первый тур.
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